Suriye'de kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi, Balıkesir'de defnedildi - Son Dakika
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Suriye'de kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi, Balıkesir'de defnedildi

13.03.2022 16:21
Suriye'de kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi, Balıkesir'de defnedildi

Suriye'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 54 yaşındaki polis memuru Nail Türeme'nin cenazesi, Balıkesir'de toprağa verildi.

Suriye'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 54 yaşındaki polis memuru Nail Türeme'nin cenazesi, Balıkesir'de toprağa verildi.

Suriye El Bab Çıldıroba Üs Bölgesi 17. Komando Tugay Komutanlığı emrinde kepçe operatörü olarak görev yaparken, dün kalp krizi sonucu vefat eden Türeme'nin naaşı, Kilis'te düzenlenen törenin ardından uçakla Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığına nakledildi.

Türeme'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, buradaki tören sonrasında Altıeylül ilçesine bağlı Karamanlar Mahallesi'ndeki evine, ardından silah arkadaşlarının omuzlarında mahalledeki cemevine getirildi.

Cemevi bahçesindeki törene Türeme'nin eşi Sergül Türeme, çocukları Emrah ve Ece ile yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Yüksel, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve vatandaşlar katıldı.

Nail Türeme'nin cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'de kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi, Balıkesir'de defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'de kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi, Balıkesir'de defnedildi - Son Dakika
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