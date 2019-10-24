Suriye'de karşılıklı ateşkes ihlali suçlaması: 'saldırı ve beş asker yaralandı' açıklaması

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Türkiye'yi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki üç köyü hedef alarak kara harekatı düzenlediğini ve ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü. Türkiye ise Rasulayn bölgesinde 5 askerin "PKK/ YPG'li teröristlerce" düzenlenen saldırıda yaralandığını açıkladı.



SDG bugün yaptığı açıklamada, Türk askeri birliklerinin "ateşkes sürecinin dışında kalan alanlardaki" üç köye saldırdığını iddi aetti. Açıklamada, "Ateşkes kararına saygı duymamıza ve ateşkesi kapsayan bütün alanlardan birliklerimizi çekmemize rağmen, Türkiye ve müttefiki terörist fraksiyonlar ateşkesi ihlal ediyor; binlerce sivili yerinden ediliyor." ifadeleri kullanıldı.