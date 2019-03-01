Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı kesinleşti
1 saat önce
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, geçen yıl 7 Nisan'da Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığını doğruladı.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, geçen yıl 7 Nisan
'da Suriye
'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığını doğruladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:45
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