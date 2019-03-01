Son Dakika Haberleri: Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı kesinleşti

Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı kesinleşti

1 saat önce

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, geçen yıl 7 Nisan'da Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığını doğruladı.

Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı kesinleşti, System.String[]
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, geçen yıl 7 Nisan'da Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığını doğruladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:45 

7 Nisan, Suriye, Ekonomi
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