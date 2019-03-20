Son Dakika Haberleri: Suriye'de Koalisyon Güçleri 3 Bin 35 Sivili Öldürdü"

Suriye'de Koalisyon Güçleri 3 Bin 35 Sivili Öldürdü"

1 saat önce

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD öncülüğündeki koalisyonun Eylül 2014'teki müdahalesinden bu yana 924'ü çocuk, 656'sı kadın olmak üzere toplam 3 bin 35 sivili öldürdüğünü duyurdu.

Suriye'de Koalisyon Güçleri 3 Bin 35 Sivili Öldürdü
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD öncülüğündeki koalisyonun Eylül 2014'teki müdahalesinden bu yana 924'ü çocuk, 656'sı kadın olmak üzere toplam 3 bin 35 sivili öldürdüğünü duyurdu.

SNHR, DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle Suriye iç savaşına Eylül 2014'te müdahale eden ABD öncülüğündeki koalisyonun sebep olduğu sivil kayıplara ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, "Koalisyonun Eylül 2014'ten bu yana Rakka ve Deyrizor illerine düzenlediği saldırılarda 924'ü çocuk, 656'sı kadın, toplam 3 bin 35 sivil öldü." ifadesi kullanıldı.

Sivil kayıpların yüzde 32'si eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde verildiği belirten raporda, "Başkan Donald Trump döneminde saldırılar, 'kaotik ve rastgele' düzenlendi." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, "Obama dönemindeki saldırılarda, 194'ü çocuk, 294'ü kadın toplam 976 sivil ölürken, Trump döneminde 730'u çocuk, 362'si kadın toplam 2 bin 59 sivil yaşamını yitirdi." tespitinde bulunuldu.

560 bin sivil yerinde edildi

Rapora göre ayrıca Trump döneminde ilk defa, silah olarak kullanımı yasak fosfor bombasıyla 5 saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Rakka ve Deyrizor'da 182 yaşam merkezlerine (okul, cami, sağlık ocağı, kamp) saldırı düzenlendi.

Söz konusu merkezlere düzenlenen saldırılarda 25 okul ve 15 sağlık tesisi hedef alındı ve 560 bin sivilin evlerini terk etmesine sebep olundu.

ABD destekli YPG/ PKK, dün az sayıdaki DEAŞ'lının elinde tuttuğu son bölgenin de ele geçirdiğini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:45 Kaynak: AA

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