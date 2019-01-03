Son Dakika Haberleri: Suriye'de Kum ve Ölüm Var"

Suriye'de Kum ve Ölüm Var"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Kum ve ölümden bahsediyoruz.

Suriye'de Kum ve Ölüm Var
ABD Başkanı Donald Trump, "Kum ve ölümden bahsediyoruz. Artık Suriye'de kalma için bir arzum yok" dedi.

Trump, Washington'un İran'ın bölgedeki baskısını durdurmayı başardığını, Ayetullahların şimdi hesaplarını yeniden değiştirdiklerini, ülkede her hafta protesto gösterisi olduğunu belirterek İran'la görüşmekten mutlu olacağını söyledi.

Suriye ile ilgili olarak ise Trump, "Suriye çok uzun süre önce kaybedildi. Bunun yanı sıra orada yapılacak bir iş yok. Orada kum ve ölüm var. Biz zenginlik hakkında konuşmuyoruz. Kum ve ölümden bahsediyoruz. Artık Suriye'de kalma için bir arzum yok" ifadelerini kullandı. Trump, Suriyeli ve İranlı Kürtlerin İran'a petrol satarak Amerika'nın yaptırımlarını ihlal ettiğini söyledi. Trump, ABD'yi Suriye'ye kendisinin göndermediğini, Suriye'de kalmalarını da istemediğini, Suriye'den çekilmenin 4 ayda mümkün olacağını fakat kesin olarak bilmediğini söyledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Güncel
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