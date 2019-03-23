Suriye'de Kutlama Yapan Teröristler Ateş Açtı, Nusaybin'de Araca Mermi İsabet Etti

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Deniz Akkaya, Kendisine Hakaret Ettiğini Söylediği Nihat Odabaşı'na Ateş Püskürdü

Canlı Yayında Olduğunu Fark Etmeyen Muhabirin Yaptıkları Herkesi Şaşırttı

Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti