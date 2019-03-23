Son Dakika Haberleri: Suriye'de Kutlama Yapan Teröristler Ateş Açtı, Nusaybin'de Araca Mermi İsabet Etti

Suriye'de Kutlama Yapan Teröristler Ateş Açtı, Nusaybin'de Araca Mermi İsabet Etti

1 saat önce

ABD'nin, Suriye'de DEAŞ'ın bitirildiğine dair yapılan açıklamaların ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinden PKK/PYD'li teröristler havaya ateş açarak yaptıkları kutlama esnasında, Nusaybin ilçesindeki bir aracın camına mermi isabet etti.

Suriye'de Kutlama Yapan Teröristler Ateş Açtı, Nusaybin'de Araca Mermi İsabet Etti, System.String[]
ABD'nin, Suriye'de DEAŞ'ın bitirildiğine dair yapılan açıklamaların ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinden PKK/PYD'li teröristler havaya ateş açarak yaptıkları kutlama esnasında, Nusaybin ilçesindeki bir aracın camına mermi isabet etti.

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Haseke'nin Kamışlı ilçesindeki PKK/PYD'li teröristler, ABD'nin Suriye'de DEAŞ'ın kalmadığına yönelik yapılan açıklamalarını, havaya ateş ederek karşıladılar. Ağır silahlarla havaya ateş ederek ve havai fişekleri kullanıldığı kutlamalar sırasında, kurşunlardan biri Nusaybin ilçe merkezindeki Yeni Turan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde hareket halinde olan 72 DE 872 plakalı aracın ön camına isabet etti.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, silah seslerinin devam ettiği bildirildi. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:59 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Nusaybin, Güncel
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