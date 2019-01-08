Suriye'de Mağdurlara Bir Yılda 270 Milyon Ekmek Dağıtıldı

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, 2018 yılında, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan savaş mağduru ihtiyaç sahibi ailelere toplam 270 milyon adet ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, 2018 yılında, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan savaş mağduru ihtiyaç sahibi ailelere toplam 270 milyon adet ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.



Suriye'de 2011 yılında iç savaşın başlamasının ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenli olarak insani yardım çalışması gerçekleştiren İHH, 2018 yılı içerisinde 270 milyon ekmeği Suriye içerisindeki savaş mağduru ailelere ulaştırdı. İHH Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek, Suriye içerisinde yaşayan savaş mağduru ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamak için kurulan İHH fırınlarında 8 yıldan bu yana ekmek ürettiklerini ve dağıtımı yaptıklarını söyleyerek, "Suriye'de savaşın mağdur ettiği ailelere ücretsiz olarak ekmek dağıtımı yapıyoruz. Hatay ve Kilis'in yanı sıra Suriye içerisinde kurduğumuz fırınlarda ürettiğimiz ekmekleri düzenli olarak ailelere ulaştırıyoruz. Özellikle savaş şartlarında sivillerin ekmek temin etmekte zorlandığı bölgelerde dağıtım gerçekleştiriyoruz. Böylece oluşacak ciddi mağduriyetlerin de önüne geçmiş oluyoruz. Ürettiğimiz ekmekler Suriyeli sivillerin damak tadına uygun ve savaş ortamında uzun süre tazeliğini koruyacak şekilde hazırlanıyor" dedi.



BİR YILDA 270 MİLYON ADET EKMEK DAĞITTIK



Suriye'deki sivillere 2018 yılı içerisinde toplam 270 milyon adet ekmek dağıtımı yaptıklarını kaydeden Yemelek, "Suriye'de dönemsel olarak değişiklikler olsa da Türkiye ve Suriye içerisindeki fırınlarımızda günlük ortalama 750 bin adet ekmek üreterek savaştan etkilenen sivillerin ekmek ihtiyacını gideriyoruz. Fırınlardan 2018 yılı boyunca üretilen yaklaşık 270 milyon adet ekmeği bölgede bulunan ailelere dağıttık. Çalışmalarımız yıl boyunca İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye kırsallarında devam etti" diye konuştu. - Reyhanlıhatay

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