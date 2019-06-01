Son Dakika Haberleri: Suriye'de mayısta 416 sivil öldürüldü
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Suriye'de mayısta 416 sivil öldürüldü

22 dakika önce

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay 416 sivilin çatışan gruplar tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Suriye'de mayısta 416 sivil öldürüldü, System.String[]
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay 416 sivilin çatışan gruplar tarafından öldürüldüğünü bildirdi.
SNHR, sivil kayıplara ilişkin yayımladığı mayıs ayı raporunda, Suriye'de 107'si çocuk, 62'si kadın toplam 416 sivilin çatışan gruplarca öldürüldüğünü kaydetti.
Raporda, Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan güçlerinin, 51'i çocuk ve 48'si kadın olmak üzere 269 sivili öldürdüğü bilgisine yer verildi.
Rus savaş uçaklarının hava saldırılarında 17'si çocuk ve 10'u kadın olmak üzere 45 sivilin yaşamını yitirdiği belirtilen raporda, terör örgütü DEAŞ'ın yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 1 sivilin öldüğü ifade edildi.
Rapora göre terör örgütü YPG/ PKK, işgal ettiği bölgelerde 6'sı çocuk 21 sivili öldürdü.
Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların ise 5'i çocuk ve 1'i kadın olmak üzere 7 sivilin ölümüne neden olduğu aktarılan raporda, kimliği belirsiz tarafların ise söz konusu sürede 28'i çocuk ve 3'ü kadın olmak üzere toplam 73 sivili öldürdüğü kaydedildi.
14 kişi işkence ile öldürdü
Raporda ayrıca 11'i rejim tarafından olmak üzere 14 kişinin işkence görerek yaşamını yitirdiği kaydedildi.
SNHR, bu yıl ocakta 197, şubatta 246, martta 334, nisanda 324 ve mayısta 416 olmak üzere bin 517 sivilin Suriye'deki çatışan taraflarca öldürüldüğünü duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:52 Kaynak: AA
Suriye, Güncel
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