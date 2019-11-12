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"Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı" paneli
6 saat önce
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde, "Enerji, Güvenlik, Sosyal ve Siyasi Perspektiflerden Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı" konulu panel düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde, "Enerji, Güvenlik, Sosyal ve Siyasi Perspektiflerden Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı" konulu panel düzenlendi.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Güvercinlik Salonu'nda gerçekleştirilen panele, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, ASSAM Başkanı Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi katıldı.
Düzenlenen panelde, Enerji, Güvenlik, Sosyal ve Siyasi Perspektiflerden Suriye'deki mevcut durum ve Barış Pınarı Harekatı konuları ele alındı. - ANKARA
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