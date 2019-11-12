Son Dakika Haberleri: "Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı" paneli
Son Dakika Güncel 'Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı' paneli - Son Dakika

"Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı" paneli

6 saat önce

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde, "Enerji, Güvenlik, Sosyal ve Siyasi Perspektiflerden Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı" konulu panel düzenlendi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde, "Enerji, Güvenlik, Sosyal ve Siyasi Perspektiflerden Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı" konulu panel düzenlendi.


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Güvercinlik Salonu'nda gerçekleştirilen panele, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, ASSAM Başkanı Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi katıldı.


Düzenlenen panelde, Enerji, Güvenlik, Sosyal ve Siyasi Perspektiflerden Suriye'deki mevcut durum ve Barış Pınarı Harekatı konuları ele alındı. - ANKARA

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
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