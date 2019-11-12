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Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı paneli yapıldı
7 saat önce
Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı paneli yapıldıANKARA - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, "Enerji, Güvenlik, Sosyal ve Siyasi Perspektiflerden Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı" konulu paneli düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:17 Kaynak: İHA
Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı paneli yapıldı
ANKARA - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, "Enerji, Güvenlik, Sosyal ve Siyasi Perspektiflerden Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı" konulu paneli düzenlendi.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Güvercinlik Salonu'nda gerçekleştirilen panele, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, ASSAM Başkanı Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi katıldı.
Düzenlenen panelde, Enerji, Güvenlik, Sosyal ve Siyasi Perspektiflerden Suriye'deki mevcut durum ve Barış Pınarı Harekatı konuları ele alındı.
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