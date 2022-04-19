Suriye'de MİT'in yakaladığı 2 DEAŞ üyesi adliyede - Son Dakika
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Suriye'de MİT'in yakaladığı 2 DEAŞ üyesi adliyede

19.04.2022 13:12

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen 2 terör örgütü DEAŞ üyesi, adliyeye sevk edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen 2 terör örgütü DEAŞ üyesi, adliyeye sevk edildi.

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlenen ve MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı'nın, dün teslim edildikleri Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

İki DEAŞ üyesi, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanan DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, dün Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edilmişti.

Suriye'de MİT'in yakaladığı 2 DEAŞ üyesi adliyede
Suriye'de MİT'in yakaladığı 2 DEAŞ üyesi adliyede
Suriye'de MİT'in yakaladığı 2 DEAŞ üyesi adliyede
Suriye'de MİT'in yakaladığı 2 DEAŞ üyesi adliyede
Suriye'de MİT'in yakaladığı 2 DEAŞ üyesi adliyede
Suriye'de MİT'in yakaladığı 2 DEAŞ üyesi adliyede
Suriye'de MİT'in yakaladığı 2 DEAŞ üyesi adliyede
Suriye'de MİT'in yakaladığı 2 DEAŞ üyesi adliyede
Suriye'de MİT'in yakaladığı 2 DEAŞ üyesi adliyede
Suriye'de MİT'in yakaladığı 2 DEAŞ üyesi adliyede
Suriye'de MİT'in yakaladığı 2 DEAŞ üyesi adliyede
Suriye'de MİT'in yakaladığı 2 DEAŞ üyesi adliyede
Suriye'de MİT'in yakaladığı 2 DEAŞ üyesi adliyede
Suriye'de MİT'in yakaladığı 2 DEAŞ üyesi adliyede

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'de MİT'in yakaladığı 2 DEAŞ üyesi adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'de MİT'in yakaladığı 2 DEAŞ üyesi adliyede - Son Dakika
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