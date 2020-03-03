"Suriye'de ne işimiz" diyenlere İdlib gazisinden cevap: "Geç bile kalmışız"

İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Zafer Ayhan, " Suriye'de ne işimiz" diyenlere tepki göstererek, "Sınır güvenliğini korumak bizim işimiz. Ülkemizin bütünlüğü güvenliği için orada olmak zorundayız. Ben de TSK bünyesine katılmadan önce Suriye'de ne işimiz var diye sorguluyordum. Şimdi işin içine girince çok daha iyi anladım. Geç bile kalmışız"

Uzman Çavuş Zafer Ayhan, saldırıdan sonra kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki evine geldi.

Tunceli'de görev yapan ve Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında görevli gittiği İdlib'te yaralanan Uzman Çavuş Zafer Ayhan, Hatay Devlet Hastanesinde ayağına platin takıldı. Ev istirahatine çıkan Zafer Ayhan'a Kozanlı hemşehrileri de geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine, sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Ayhan, yanında en yakın arkadaşlarını şehit verdiğini belirterek, bir an önce iyileşip Bahar Kalkanı Harekatında silah arkadaşlarıyla cephede yer almak istediğini kaydetti.

İdlib'de 34 askerin şehit olduğu 51. Komanda Birliğinde görev yapan ve rejimin uçaktan attığı bomba ile göçük altında kalan Zafer Ayhan o gece en zor anlarından birinin şehit olmadıkları halde haberlerde şehit olarak verilmesinin üzdüğünü ifade etti.

"ORAYA GİTMEK ZORUNDAYIZ"

Ayhan "Mücadele ediyoruz, sivil vatandaşlarımızın bilmediği çok şey oluyor. İdlib'de ne işimiz var diyenlerde oluyor. Sınır güvenliğini korumak bizim işimiz . Oraya gitmek zorundayız. Ülkemizin bütünlüğü güvenliği için orada olmak zorundayız. Bende dışarıda iken TSK bünyesine katılmadan önce Suriye'de ne işimiz var diye sorguluyordum. Şimdi işin içine girince çok daha iyi anladım. Geç bile kalmışız. Şu an kendime kızıyorum keşke daha önce katılsaydım. Karşıyım bu tarz şeylere. Sonuçta savaş ortamı var siyaset yapmaya gerek yok. Suriye'de ne işimiz var düşüncesi cahil insanların düşüncesi. İşin içine girince anladım. 33 şehidimiz varken birileri 330 dediler. Bu ne saçmalık. Hiçbir ülkenin ordusunda savaş pozisyonunda 330 kişi bir arada bulunmaz ki" dedi.

"KAÇMAK YERİNE HEP BERABER ÖLELİM DEDİK"

Silah arkadaşlarını düşündüğünü söyleyen Zafer Ayhan, "En kısa sürede inşallah gideceğim. Beni kurtaran bir uzman çavuşumuz vardı Bereket Gazi. İlk o yaralandı. Ona yardımcı olduk. Çantasını silahını aldık. Birkaç uçak yine bombaladı benim yardım ettiğim silah arkadaşımın beni kurtarması beni çok duygulandırdı. Kaçmak yerine hep beraber ölelim dedik. Birbirimize yardım ettik" diye konuştu.

Türkiye'nin operasyonunun çok başarılı gittiğini ifade eden Ayhan, "Savaş bu illa ki şehit olacak olmasa daha iyi Kandil günü keşke bana da nasip etseydi. Acı bir durum ama mübarek günde şehit olmaları Allah'ın şanslı kulları. Dışarıda düşman var içeride kendi aramızda savaşmak çok saçma" ifadelerini kullandı.