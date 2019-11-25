Son Dakika Haberleri: Suriye'de on birinci Rus-Türk devriyesi gerçekleşti
Son Dakika Güncel Suriye'de on birinci Rus-Türk devriyesi gerçekleşti - Son Dakika

Suriye'de on birinci Rus-Türk devriyesi gerçekleşti

6 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de on birinci Rus-Türk devriyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Suriye'de on birinci Rus-Türk devriyesi gerçekleşti, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de on birinci Rus-Türk devriyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.


Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de on birinci Rus-Türk devriyesinin yapıldığını duyurdu. Soçi Anlaşması'na dikkat çeken Bakanlık, "Suriye krizi ile ilgili sıradaki adım atıldı" ifadesini kullandı. Devriyenin sabah saatlerinde başladığı ve yakından takip edildiği aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, "25 Kasım saat 10.00'dan itibaren Rus askeri polisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Kamışlı yerleşiminin birkaç kilometre kuzeydoğusundaki sınır bölgesinde on birinci devriyesini gerçekleştirdi" denildi. - MOSKOVA

Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önüne geleni yenen satranç ustası: Mekanik Türk
Kremlin: Putin, Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edecek Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:41:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'de on birinci Rus-Türk devriyesi gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]