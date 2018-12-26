Suriye'de Onarılan Okul Hizmete Açıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kırsalındaki Atme kampında bakım ve oranımı yapılan okulun yeniden hizmete açıldığı bildirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kırsalındaki Atme kampında bakım ve oranımı yapılan okulun yeniden hizmete açıldığı bildirildi.



İHH'den yapılan yazılı açıklamada, iki ay önce Suriye ziyareti esnasında Asbat Okulu'nu görerek öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatan yönetmen Tülay Gökçimen'in, kısa sürede okul için gerekli olan nakdi fonu temin ederek vakfa bağışladığı belirtildi.



Açıklamada, onarımı yapılan okulun hizmete girdiği kaydedildi.



Açılışa, İHH görevlilerinin yanı sıra yönetmen Tülay Gökçimen'in ve Suriyeli öğrencilerin katıldığı belirtilen açıklamada, okulun idari giderlerinin bir yıl boyunca İHH İnsani Yardım Vakfınca karşılanacağı ifade edildi.



Açıklamada, 8 sınıftan oluşan ve 23 öğretmenin görev aldığı okulda, 615 öğrencinin eğitim göreceği aktarıldı.

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