- Suriye'de otobüse saldırı: 25 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

- Suriye'de otobüse saldırı: 25 ölü, 13 yaralı
30.12.2020 22:03
- Suriye'de otobüse saldırı: 25 ölü, 13 yaralı Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde bir otobüse gerçekleştirilen saldırı sonucu 25 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
- Suriye'de otobüse saldırı: 25 ölü, 13 yaralı
DEYR EZ ZUR - Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde bir otobüse gerçekleştirilen saldırı sonucu 25 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde M20 otoyolunda bir otobüse saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Yerel kaynaklar, saldırı sonucu 25 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırının yerel saatle 16.00'de Deir ez-Zor-Palmyra arasındaki bölgede meydana geldiği belirtildi. Nedeni henüz bilinmeyen olayı üstlenen olmadı.
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