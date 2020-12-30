Suriye'de otobüse saldırı: 25 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

Suriye'de otobüse saldırı: 25 ölü, 13 yaralı
30.12.2020 23:17
Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde bir otobüse gerçekleştirilen saldırı sonucu 25 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde bir otobüse gerçekleştirilen saldırı sonucu 25 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde M20 otoyolunda bir otobüse saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Yerel kaynaklar, saldırı sonucu 25 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırının yerel saatle 16.00'de Deir ez-Zor-Palmyra arasındaki bölgede meydana geldiği belirtildi. Nedeni henüz bilinmeyen olayı üstlenen olmadı.
(İHA)
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