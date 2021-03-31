Suriye'de pamuk şeker satarak ailelerini geçindiren Gazle ve Kifah kardeşler, okula gitme hayaliyle yaşıyor - Son Dakika

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde pamuk şeker satarak yıllardır ailelerinin geçimini sağlayan 7 ve 10 yaşındaki Gazle ve Kifah kardeşler, okul sıralarına kavuşabilecekleri günün hayalini kuruyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) göre, Suriye'de 10 yılını geride bırakan savaş sonucu ülke içinde 2,4 milyon, ülke dışında ise 750 bin çocuk okula gidemiyor. Yaklaşık 6,1 milyon çocuğun yardıma muhtaç olduğu Suriye'de, yaklaşık 2,6 milyon çocuk aileleriyle göç ederek ülke içinde yerinden edildi.

Dünyanın pek çok yerindeki yaşıtları pamuk şeker masalı ve hikayeleriyle büyürken, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde yaşayan kız kardeşler Gazla Hamşo (7) ve Kifah Hamşo (10) ailelerine destek olabilmek için pamuk şeker satıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında Bab ilçesini işgal etmesinin ardından Halep il merkezine göç eden Hamşo ailesi, Aralık 2016'da Batı Halep kırsalına göç ettikten sonra 2017 yılında Bab ilçesine tekrar döndü.

38 yaşındaki baba Sayit Hamşo'nun geçirdiği iş kazası sonucu engelli kalması nedeniyle ailenin geçimini Kifah ve küçük kardeşi Gazle üstlendi.

Kifah, küçük kollarıyla sürdüğü el arabasıyla, gününün büyük bir kısmını oyun parkının önünde yaşıtlarına pamuk şeker satarak geçiriyor.

Suriye'deki iç savaşla yaşıt olan ve ismi "mücadele" anlamına gelen Kifah'ın en büyük hayali ise okula başlamak.

"Okul kıyafetlerini giyip okula gitmek istiyorum"

Kifah, AA muhabirine "10 yaşındayım. Bab kentinde annem ve babama destek olabilmek için 4 yıldır pamuk şeker satıyorum. Babam sırtından rahatsız. Bomba, uçak ve silah seslerinden çok korkuyorum." dedi.

Kifah, büyünce öğretmen olmak istediğini belirterek, "Diğer çocuklar gibi sabahları uyanıp okul kıyafetlerini giyip okula gitmek istiyorum. Okuma ve yazmayı öğrenmeyi temenni ediyorum." diye konuştu.

Engelli babasının evde hazırladığı pamuk şekerleri kent merkezinde sattığını kaydeden Kifah, "Pamuk şekerinde günlük kazancım değişiyor. Bazen 5000 Suriye lirası (yaklaşık 11 TL ) bazen de 6000 Suriye lirası (yaklaşık 13 TL) kazanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hayatı göç etmek ve yoksulluk içinde geçen küçük Gazle Hamşo da okula gitmek istiyor.

Geçirdiği iş kazası sonucu belinden yaralanarak engelli durumuna düşen baba Sacid Hamşo da aileyi çocuklarının geçirdiğini söyledi.

Hamşo, "Tek dileğim uyandığımda çocuklarımın sabah el arabasıyla pamuk şeker satmak yerine, kitaplarını ve çantalarını alıp okula gittiklerini görmek." diye konuştu.

Suriye'deki iç savaştan doğan hayat pahalılığından şikayet eden Hamşo, geçim sıkıntısı yaşadıklarını vurguladı.