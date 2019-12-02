Son Dakika Haberleri: Suriye'de patlama: 3 Rus askeri polisi yaralandı
Son Dakika Dünya Suriye'de patlama: 3 Rus askeri polisi yaralandı - Son Dakika Dünya

Suriye'de patlama: 3 Rus askeri polisi yaralandı

6 saat önce

Suriye'nin Ayn El Arab kentinin batısında, yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 Rus askeri polisi yaralandı.

Suriye'de patlama: 3 Rus askeri polisi yaralandı, System.String[]

Suriye'nin Ayn El Arab kentinin batısında, yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 Rus askeri polisi yaralandı.

Rus haber ajansı Ria'da yer alan habere göre, Suriye'nin Ayn El Arab kentinin 1,5 kilometre batısında yola döşenen patlayıcı Rus askeri polisinin geçişi sırasında infilak etti. Patlamda zırhlı araç içerisinde bulunan 3 asker yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askeri polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.


Suriye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüzündeki cilt hastalığı yüzünden efsane film karakteri Batman'e benzetiliyor
Türkiye'nin sınır dışı ettiği eski İrlanda ordusu mensubu DEAŞ'lı, Dublin'de gözaltına alındı Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı İran'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 208'e yükseldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 23:15:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'de patlama: 3 Rus askeri polisi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]