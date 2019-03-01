Son Dakika Haberleri: Suriye'de Patlama: 7 Ölü

Suriye'de Patlama: 7 Ölü

18 dakika önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde meydana gelen bombalı intihar saldırısında en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Suriye'de Patlama: 7 Ölü, System.String[]
Suriye'nin İdlib bölgesinde meydana gelen bombalı intihar saldırısında en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Suriye'nin İdlib bölgesindeki bir restorana bir intihar bombacısı tarafından saldırı düzenlendi. Edinilen ilk bilgilere göre, saldırgan önce şehirde hedef gözetmeksizin ateş açtı daha sonra ise bölgedeki bir restorana girip üzerindeki bombayı patlattı. Patlama sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:03 Kaynak: İHA

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