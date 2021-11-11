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Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika

Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı

11.11.2021 11:56

Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı PKK/YPG terör örgütü kampında eğitim alan ve çatışmalara katılan zanlıya jandarma operasyonu Sözde "Suriye demokratik güçleri" yalanı adı altında PKK/YPG terör örgütü kampında askeri ve siyasi eğitim aldığı tespit edilen...

Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı

PKK/ YPG terör örgütü kampında eğitim alan ve çatışmalara katılan zanlıya jandarma operasyonu

KOCAELİ - Sözde "Suriye demokratik güçleri" yalanı adı altında PKK/YPG terör örgütü kampında askeri ve siyasi eğitim aldığı tespit edilen örgüt mensubu, Kocaeli'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon neticesinde yakalandı. Zanlının Suriye'de pek çok çatışmaya da katıldığı öğrenildi.

PKK/YPG ve YPJ yapılanmasına yönelik başarılı operasyonlar düzenleyen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son olarak Suriye Haseke bölgesinde bulunan sözde Suriye demokratik güçleri yalanı adı altında PKK/YPG Terör örgütü kampında askeri ve siyasi eğitim aldığı tespit edilen M.H isimli örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İncelemeler neticesinde örgüt mensubunun kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği, Kocaeli'den İzmir'e geçip, oradan da yurt dışına kaçacağı tespit edildi. Zanlının kaçacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, yürütülen başarılı operasyonla örgüt mensubunu Kocaeli'de saklandığı adreste yakaladı.

Suriye'de çatışmalara katılmış

Şüpheli M.H.'nin, içerisinde Amerikan askerlerinin de bulunduğu Suriye demokratik güçleri yalanı adı altındaki Haseke bölgesindeki kampta siyasi ve askeri eğitimler aldığı, Türkiye'de hiçbir şekilde ikamet ve kimlik bilgisi bulunmadığı ve Suriye'de pek çok çatışmaya da katıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlı, sorgusu yapılmak üzere Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı
Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı
Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı
Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı
Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı

Jandarma, Kocaeli, Suriye, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
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