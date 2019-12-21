Suriye'de petrol rafinerisi ve gaz istasyonlarına 3'lü saldırı - Son Dakika
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Suriye'de petrol rafinerisi ve gaz istasyonlarına 3'lü saldırı

6 saat önce

Suriye Petrol ve Maden Bakanlığı Hums şehrinde petrol rafinerisi, doğalgaz üretim tesisleri ve Reyyan doğalgaz istasyonuna dün gece eş zamanlı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Suriye'de petrol rafinerisi ve gaz istasyonlarına 3'lü saldırı, System.String[]

Suriye Petrol ve Maden Bakanlığı Hums şehrinde petrol rafinerisi, doğalgaz üretim tesisleri ve Reyyan doğalgaz istasyonuna dün gece eş zamanlı saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 3 tesiste maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, onarım çalışmalarına da başlandığı ifade edildi.

Saldırıya uğrayan tesisleri ziyaret eden Suriye Petrol ve Maden Bakanı Ali Ganim, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıların drone'lar ile gerçekleştirildiğine inandıkların söyledi. Bakan Ganim, tesislerde durumun tamamen kontrol altına alındığını ve onarım çalışmalarının başladığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Patlama yaşanan tesisteki yangın


Suriye, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:40 Kaynak: DHA
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