Suriye'de petrol ve doğal gaz tesislerine İHA saldırısı - Son Dakika

Suriye'nin Humus şehrinde, Beşşar Esed rejimine ait 3 petrol ve doğal gaz tesisine, insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Suriye devlet televizyonundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerindeki 3 tesisin insansız hava araçlarıyla hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamaya göre, Humus vilayetinde bulunan bir petrol rafinerisi ile iki doğal gaz tesisine İHA'lar ile aynı anda saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle Humus petrol rafinerisinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Rejime ait Petrol Bakanlığı, tesislerdeki üretim birimlerinin saldırıda zarar gördüğünü ve çıkan yangınların söndürülmeye çalışıldığını duyurdu.

Saldırıları üstlenen olmadı.

Savaştan önce 350 bin varil olan üretim 24 bin varile düştü

Suriye'de 2011'de iç savaşın başlamasından önce günlük petrol üretimi 350 bin varil civarındaydı. Bu üretimin yarısı ihraç ediliyordu.

Rejimin kontrolündeki bölgelerde halen günde sadece 24 bin varil petrol üretilebiliyor, bu da ülke ihtiyacının çok az bir kısmını karşılıyor.

Beşşar Esed rejimine yönelik yaptırımların sıkılaşması ve ABD'nin Esed'in müttefiği İran'a yönelik yaptırımlarını yenilemesiyle rejim bölgelerinde 2019'un başından bu yana yakıt kıtlığı yaşanıyor.

Ayrıca, ülkedeki petrol yataklarının çoğu Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/ PKK'nın kontrolünde bulunuyor.