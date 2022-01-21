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Suriye'de PKK/PYD, çocukları kadrosuna katmak için okul dışı aktiviteleri kullanıyor - Son Dakika

Suriye'de PKK/PYD, çocukları kadrosuna katmak için okul dışı aktiviteleri kullanıyor

21.01.2022 14:14
Suriye'de PKK/PYD, çocukları kadrosuna katmak için okul dışı aktiviteleri kullanıyor

Suriyeli aileler, terör örgütü PKK/PYD'nin okul dışı aktiviteleri kullanarak çocuklarını kadrolarına katmalarına tepki gösteriyor.

Suriyeli aileler, terör örgütü PKK/PYD'nin okul dışı aktiviteleri kullanarak çocuklarını kadrolarına katmalarına tepki gösteriyor.

Almonitor'un haberine göre, Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD işgalindeki Amuda kentinde geçen yılın son aylarında PKK/PYD gençlere bilgisayar okuryazarlığı dersi verdi, amaç çocukları askeri amaçları için saflarına katmaktı ve kurs bitiminde 2 genç kız evlerini terk ederek örgüte katılmaya ikna oldu.

Kursa giden 2 genç kız ve onların ikna ettiği komşu kızı, 21 Kasım'da PKK/PYD'ye katıldı. Kızlardan 1'i ailesinin baskıları sonrası eve geri dönerken 2'si halen terör örgütü saflarında bulunuyor.

PYD'ye katılan kızlardan Hadiya'nın halası Shams Antar, çocuklarının örgüt tarafından silah yoluyla olmasa da böyle dolaylı yoldan kaçırıldığını ifade etti.

Kursları çocukları kandırmak için kullanıyorlar

Terör örgütü işgalindeki bölgede çocukların silah altına alınmasına karşı uzun süredir mücadele eden yazar ve feminist aktivist Antar, PYD/PKK'nın özellikle genç kızları kandırmak için müzik, bilgisayar, resim ya da dil gibi kursları kullandığını belirtti.

"Kurslarda çocukların aklını ideolojileriyle dolduruyorlar." diyen Antar, PKK'nın çocukların istihdamından sorumlu Devrimci Gençlik (Ciwanen Soresger) adlı yapısı tarafından kandırılan çocukların eğitildikten sonra PKK adına savaştırılmak üzere örgütün faaliyet gösterdiği İran, Türkiye, Irak ve Suriye ülkelerinden birine gönderildiğini aktardı.

Antar, "Örgüt bu ülkelerde varlık gösteriyor, nereye götürüldüklerini tam olarak bilemiyoruz." ifadesini kullandı.

Çocukları kandırılan ailelerden çok azı, terör örgütüne karşı çıkabiliyor

Çocuklarının normal bir hayat sürerek büyümesini isteyen ailelerden çok azı, örgüt tarafından alıkonulan çocuklarını geri almak için mücadele ediyor.

Adını vermek istemeyen bir baba, 16 yaşındaki kızının daha çocuk olduğunu ve silah altına girme kararını verecek olgunlukta olmadığını vurguladı.

Amuda'da kandırılarak örgüte katılan Afeen'in annesi de Belqees Hassan da kızı okuldan 10 dakika geç kaldığında bile aklını kaybedecek gibi olduğunu, şimdi ise 2 aydır kızını göremediğini dile getirdi.

Hassan, "Neler hissettiğimi nasıl anlatabilirim? Kızını kaybeden bir anne hayal edin." diye konuştu.

Kızlarının nerede olduğunu öğrenmek için PYD'nin tüm bürolarına gittiklerini söyleyen Hassan, kimsenin kendilerine bilgi vermediğini belirterek bu ihlallere son verilmesi ve kızlarının bir an önce dönebilmesi için hikayelerinin Birleşmiş Milletler'e (BM) ulaştırılmasını istedi.

PYD/PKK'nın çocuklarını kandırarak saflarına katmasına bazı aileler açıkça karşı çıkarken birçok aile ise terör örgütünün intikam alacağı korkusuyla sesini çıkaramıyor.

PYD/PKK'dan ailelerin protestosuna sert müdahale

Suriye Doğruluk ve Adalet Komitesi, 2021'in son 3 ayında 9 erkek ve 8 kız çocuğunun örgüt tarafından alıkonulduğunu belgeledi.

Nisan 2021 tarihli bir BM raporu da örgütün Temmuz 2018-Haziran 2020 arasında 400 çocuğu silah altına aldığını ortaya koydu.

Aktivist Antar, her gün başka bir kızın kaybolduğunu ancak ayda bir kızın geri geldiğini duyduklarını söyledi.

Örgütün kandırdığı kızların geri getirilmesi için aileleriyle geçen yıl 3 protesto düzenleyen Antar, 7 Aralık'ta son yaptıkları protestoda şiddete maruz kaldıklarını aktardı.

PYD'nin kadın güvenlik görevlilerinin göstericileri dağıtmak için protestocuları darbettiğini anlatan Antar, "Barışcıl şekilde protesto yapıyorduk, siyasi, muhalif hiçbir slogan atmadık." dedi.

Antar, bu olaydan sonra korkudan protesto düzenlemediklerini, ancak basına konuşmayı sürdürdüğünü ifade etti.

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Suriye, Silah, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'de PKK/PYD, çocukları kadrosuna katmak için okul dışı aktiviteleri kullanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'de PKK/PYD, çocukları kadrosuna katmak için okul dışı aktiviteleri kullanıyor - Son Dakika
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