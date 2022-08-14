Terör örgütünde silahlı faaliyet gösteren 6 kişi Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika
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Terör örgütünde silahlı faaliyet gösteren 6 kişi Şanlıurfa'da yakalandı

14.08.2022 15:20
Terör örgütünde silahlı faaliyet gösteren 6 kişi Şanlıurfa'da yakalandı

Suriye'de PKK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 zanlı Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suriye'de PKK/PYD/ YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 zanlı Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde PKK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Şanlıurfa merkez ve Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda zanlılar kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile dokuman ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
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Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı Suriyeli muhalif Kürt gruba göre YPG/PKK, rejim ve İran'la uzlaşma içinde Suriyeli muhalif Kürt gruba göre YPG/PKK, rejim ve İran'la uzlaşma içinde
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Suriye, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütünde silahlı faaliyet gösteren 6 kişi Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütünde silahlı faaliyet gösteren 6 kişi Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika
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