Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde PKK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Şanlıurfa merkez ve Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda zanlılar kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile dokuman ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Suriye, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Terör örgütünde silahlı faaliyet gösteren 6 kişi Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika

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