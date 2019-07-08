Suriye'de polis şefine suikast girişimi: 1 ölü, 1 yaralı
32 dakika önce
Suriye'nin Çobanbey ilçesinde polis şefinin aracına bombalı saldırı düzenlendi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:40 Kaynak: İHA
'nin Çobanbey ilçesinde polis şefinin aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda polis şefinin oğlu hayatını kaybetti, henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi de yaralandı.
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'nin denetimindeki El Bab kentinde görev yapan polis şefine Çobanbey'de bombalı saldırı düzenlendi. Aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle, polis şefinin oğlu hayatını kaybederken, araçtaki diğer kişi de yaralandı. Yaralanan kişinin kimliği hakkında henüz bilgi verilmedi. Öte yandan, olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ve polisin sevk edildi.
(İHA)
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