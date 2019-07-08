Son Dakika Haberleri: Suriye'de polis şefine suikast girişimi: 1 ölü, 1 yaralı
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Suriye'de polis şefine suikast girişimi: 1 ölü, 1 yaralı

32 dakika önce

Suriye'nin Çobanbey ilçesinde polis şefinin aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Suriye'de polis şefine suikast girişimi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Suriye'nin Çobanbey ilçesinde polis şefinin aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda polis şefinin oğlu hayatını kaybetti, henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi de yaralandı.
Suriye'de Özgür Suriye Ordusu ve Türkiye'nin denetimindeki El Bab kentinde görev yapan polis şefine Çobanbey'de bombalı saldırı düzenlendi. Aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle, polis şefinin oğlu hayatını kaybederken, araçtaki diğer kişi de yaralandı. Yaralanan kişinin kimliği hakkında henüz bilgi verilmedi. Öte yandan, olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ve polisin sevk edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:40 Kaynak: İHA
Türkiye, Suriye, Polis, Güncel
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