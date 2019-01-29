Son Dakika Haberleri: Suriye'de Prematüre Doğan Yezan Bebek Türkiye'de Sağlığına Kavuştu

Suriye'de Prematüre Doğan Yezan Bebek Türkiye'de Sağlığına Kavuştu

2 saat önce

SURİYE'de prematüre olarak dünyaya gelen Yezan bebek, Türk Kızılayı aracılığıyla getirildiği Türkiye'de 6 ayın sonunda sağlığına kavuştu.

Suriye'de Prematüre Doğan Yezan Bebek Türkiye'de Sağlığına Kavuştu, System.String[]
SURİYE'de prematüre olarak dünyaya gelen Yezan bebek,  Türk Kızılayı aracılığıyla getirildiği Türkiye'de 6 ayın sonunda sağlığına kavuştu.  Yezan bebek,  Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda anne babasına teslim edildi.

Halep'te yaşayan anne Ragad Armam, hamileliğinin 7'nci ayında Yezan bebeği dünyaya getirdi. 600 gram olarak dünyaya gelen Yezan El Habun, tedavi edilmek üzere Türk Kızılayı tarafından Türkiye'ye getirildi. Yezan bebek, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde masrafları özel bir hastane tarafından karşılanarak 6 ay boyunca kuvözde tutulup, tedavi edildi .6 ayın sonunda ise 2,5 kilograma ulaştı. Bebek, Kızılay ekipleri tarafından alınarak, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda anne Ragad Amram ve baba Hüseyin El Habun'a teslim edildi. Bebeklerini teslim alan anne baba duygusal anlar yaşarken, Türk Kızılayı Suriye Saha Koordinatörü Kadir Akgündüz, Yezan bebeğin prematüre olarak doğduğunu ve durumunun kötü olduğunu öğrendiklerini anlatarak, "Bebeğin bakımı yapılması gerekiyordu. Annenin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Türkiye'ye gelmesi  mümkün olmadı. Bu nedenle anne ve baba Suriye'de kaldı. Bebek, Türkiye'ye getirildi. Özel hastanede bakımı ve tedavisi yapıldı. Başarılı şekilde tamamlanan tedaviden sonra Yezan bebeği  anne babasına teslim ettik. Kızılay olarak Yezanlerin ızdırabını dindirmeye çalışıyoruz" dedi.

Anne Ragad Armam ve baba Hüseyin El Habun da bebeklerine kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyerek, Yezan'ın sağlığına kavuşmasına destek veren Türk Kızılayı'na teşekkür etti. Aile bebekleriyle birlikte Suriye'ye döndü.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:34 Kaynak: DHA

Türk Kızılayı, Türkiye, Bebek, Suriye, Güncel
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