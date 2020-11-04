Son dakika haberleri... Suriye'de rejim, Ariha ve Kafriya'yı vurdu; 8 sivil öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Suriye'de rejim, Ariha ve Kafriya'yı vurdu; 8 sivil öldü

04.11.2020 14:10
Son dakika haberleri... Suriye'de rejim, Ariha ve Kafriya'yı vurdu; 8 sivil öldü, System.String[]

Son dakika haber: Suriye'de rejim güçleri, İdlib'in güneyinde bulunan Ariha ilçesi ile Kafriya Köyü'nü topçu atışı ile vurdu.

Suriye'de rejim güçleri, İdlib'in güneyinde bulunan Ariha ilçesi ile Kafriya Köyü'nü topçu atışı ile vurdu. Saldırılarda, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 8 sivil yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde İdlib'in Ariha ilçesi ile Kafriya Köyü'nü topçu ateşine tutan rejim güçleri, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 8 sivilin ölmesine neden oldu. Saldırıda çok sayıda sivil yaralandı. Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Saldırıda birçok ev kullanılamaz hale gelirken ekiplerin enkaz altında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Son dakika haberleri... Suriye'de rejim, Ariha ve Kafriya'yı vurdu; 8 sivil öldü
Son dakika haberleri... Suriye'de rejim, Ariha ve Kafriya'yı vurdu; 8 sivil öldü
Son dakika haberleri... Suriye'de rejim, Ariha ve Kafriya'yı vurdu; 8 sivil öldü
Son dakika haberleri... Suriye'de rejim, Ariha ve Kafriya'yı vurdu; 8 sivil öldü
Son dakika haberleri... Suriye'de rejim, Ariha ve Kafriya'yı vurdu; 8 sivil öldü

İdlib, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Suriye'de rejim, Ariha ve Kafriya'yı vurdu; 8 sivil öldü - Son Dakika


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