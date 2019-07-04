Son Dakika Haberleri: Suriye'de rejim bölgesinde patlama: 3 ölü
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Suriye'de rejim bölgesinde patlama: 3 ölü

1 saat önce

Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Süveyde ilinde meydana gelen patlamada 3 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Suriye'de rejim bölgesinde patlama: 3 ölü, System.String[]
Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Süveyde ilinde meydana gelen patlamada 3 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.
Esed rejiminin haber ajansı SANA, ülkenin güneyindeki Süveyde il merkezinde dün akşam saatlerinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirildiğini bildirdi.
Aracın patlaması sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı.
Süveyde il merkezinde geçen yılın temmuz ayında terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda yaklaşık 150 kişi ölmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:50 Kaynak: AA
Beşşar Esed, Suriye, Güncel
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