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Suriye'de rejim güçleri 6 sivili öldürdü

27 dakika önce

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı.

Suriye'de rejim güçleri 6 sivili öldürdü, System.String[]
Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı.

Suriye rejim güçleri gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib ilinde sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Esed rejimi güçleri İdlib'in Han Şeyhun ilçesinde sivillerin tarlalarını ve çiftliklerini hedef aldı. Öğleden son yapılan saldırılarda 6 sivil hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 2 kadın ve yaşı 15'ten küçük 2 çocuk olduğu öğrenildi.

Birleşmiş Milletler, muhalif güçlerin ve sivillerin toplandığı İdlib bölgesinde artan bombardıman nedeniyle 270 bin insanın evini terk ettiğini açıklayarak, tarafları sorumlu davranmaya davet etmişti. - İDLİB
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:48 Kaynak: İHA
Han Şeyhun, Suriye, İdlib, 3. Sayfa
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