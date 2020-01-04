Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırıları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırıları sürüyor - Son Dakika

Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırıları sürüyor

6 saat önce

Suriye rejim güçleri İdlib'e bağlı Maaret el Numan ve çevresine hava saldırısı düzenledi.

Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırıları sürüyor, System.String[]

Suriye rejim güçleri İdlib'e bağlı Maaret el Numan ve çevresine hava saldırısı düzenledi. Saldırı anı kameralara yansıdı.

Rusya destekli rejim güçlerinin son zamanlarda bölgeye düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle evlerini terk etem zorunda kalan yüzbinlerce Suriyeli, Türkiye sınırı yakınlarındaki kamplara ve boş alanlara göç etmek zorunda kaldı. Can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçışlar halen devam ediyor.

Görüntü Dökümü

----------------

-Hava saldırısının görüntüsü

-Saldırı anları

-Saldırı sonrası yükselen dumanlar


Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bağdat'ta bir konvoya düzenlenen hava saldırısında 6 kişi öldürüldü
Son dakika: Irak Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin öldürülme anının görüntülerini paylaştı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MSB'den şehit cenazesi açıklaması "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı

Son Dakika Haberleri
20:07 Kuş avlamak isterken 200 metrelik uçuruma yuvarlandı - Son Dakika
20:05 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MSB'den şehit cenazesi açıklaması - Son Dakika
19:58 Irak'tan ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar - Son Dakika
19:58 Yükümlüler kuşlar için yuva yaptı - Son Dakika
19:56 Doğu Anadolu'da kış - Bulanık'ta kar yağışı - Son Dakika
18:50 "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Son Dakika
18:48 Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 20:09:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırıları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]