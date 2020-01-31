Suriye'de rejim güçlerinin yeni oyunu: "Sosyal medya'dan göçe zorlama" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'de rejim güçlerinin yeni oyunu: 'Sosyal medya'dan göçe zorlama' - Son Dakika

Suriye'de rejim güçlerinin yeni oyunu: "Sosyal medya'dan göçe zorlama"

6 saat önce

Acımasız Suriye rejimi, zor kış şartlarında İdlib'deki sivilleri yok etmek için her yolu deniyor.

Suriye'de rejim güçlerinin yeni oyunu:

Acımasız Suriye rejimi, zor kış şartlarında İdlib'deki sivilleri yok etmek için her yolu deniyor. Sosyal medya üzerinden rejime muhalifmiş ve İdlib'de yaşıyormuş gibi hesaplar açan rejim istihbarat birimlerinin, İdlib'de hayata tutunmaya çalışan sivillere ulaşarak göçe zorlamaya çalıştığı belirlendi.

Acımasız Suriye rejimi, zor kış şartlarında büyük bir insanlık trajedisinin yaşandığı İdlib'de sivilleri yok etmek için her yolu deniyor. Rusya'nın da desteğiyle İdlib'i hem havadan hem karadan bombalayan, sivil yerleşim yerlerini vuran, okul, hastane, pazar yeri demeden her yeri yok etmeye çalışan rejim güçleri, sosyal medya üzerinden yeni yöntemler kullanarak bölgede yaşayanları göçe zorluyor.

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden rejime muhalifmiş ve İdlib'de yaşıyormuş gibi hesaplar açan rejim istihbarat birimlerinin, İdlib'de yaşayan sivillere ulaşarak göçe zorlamaya çalıştıkları belirlendi. Sosyal medya üzerinden algı oluşturmaya çalışan bu hesapların, göç için Türkiye'ye doğru harekete geçilmesi gerektiği ve İdlib'i boşaltarak Suriye sınırlarının dışına çıkılması gerektiği yönünde birçok mesaj paylaştığı tespit edildi. Kaynaklar, rejimin insani kıyımının yanı sıra yeni bir göç dalgası ile hem İdlib'i boşaltmak istediği hem de Türkiye'yi hedef almaya çalıştığını değerlendiriyor.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer'den güzel haber: 2. kez ilik nakli olacağım, dua edin
İBB Başkanı İmamoğlu'nun başını, Şeyma Subaşı'nın ablası mı yaktı? "Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" sözlerine Rusya'dan yanıt ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:16:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye'de rejim güçlerinin yeni oyunu: "Sosyal medya'dan göçe zorlama" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]