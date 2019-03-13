Suriye'de Rejim, İdlib'e 'Beyaz Fosfor' ile Saldırdı
1 saat önce
– Suriye'de yerel kaynaklar, Esad rejiminin İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını duyurdu.
– Suriye
'de yerel kaynaklar, Esad rejiminin İdlib
'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını duyurdu. Düzenlenen saldırı bir çok noktadan görüntülendi. Yerel kaynaklar saldırıda sivil yerleşim alanlarının hedef alındığını duyurdu.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:30 Kaynak: DHA
Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı
ABD Savunma Bakanlığı, Terör Örgütü YPG/PKK'ya 300 Milyon Dolar Bütçe Ayırdı
Venezuela'da Elektrik Kesintisi Yüzünden Tedavi Edilemeyen Genç Kız, Annesinin Kollarında Can Verdi
İsrailli Oyuncudan, Netanyahu'ya Tepki! Tevrat'ın 10 Emrini Hatırlattı