Son Dakika Haberleri: Suriye'de Rejim, İdlib'e 'Beyaz Fosfor' ile Saldırdı

Suriye'de Rejim, İdlib'e 'Beyaz Fosfor' ile Saldırdı

48 dakika önce

– Suriye'de yerel kaynaklar, Esad rejiminin İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını duyurdu.

Suriye'de Rejim, İdlib'e 'Beyaz Fosfor' ile Saldırdı, System.String[]
Suriye'de yerel kaynaklar, Esad rejiminin İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını duyurdu. Düzenlenen saldırı bir çok noktadan görüntülendi. Yerel kaynaklar saldırıda sivil yerleşim alanlarının hedef alındığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:19 Kaynak: DHA

Suriye, İdlib, Dünya
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