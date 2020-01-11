Suriye'de rejim İdlib'e saldırdı: 17 ölü, 52 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'de rejim İdlib'e saldırdı: 17 ölü, 52 yaralı - Son Dakika

Suriye'de rejim İdlib'e saldırdı: 17 ölü, 52 yaralı

6 saat önce

SURİYE'de rejim tarafından İdlib kenti kırsalına düzenlenen hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Suriye'de rejim İdlib'e saldırdı: 17 ölü, 52 yaralı, System.String[]

SURİYE'de rejim tarafından İdlib kenti kırsalına düzenlenen hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Suriye rejimine ait savaş uçakları bugün İdlib kent merkezi ile kırsalındaki yerleşim alanlarından Biniş, Marşemşe, Sermin, Dana ve Telminis'e bomba yağdırdı. Savaş alanına dönen yerleşim alanlarında, çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi. Çoğunluğu çocuk ve kadın 52 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.


Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü
Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti Putin, "Erdoğan'la konuştuk" diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var Trump'tan bomba itiraf: Suriye'de sadece petrolü alan askerlerimiz var

Son Dakika Haberleri
23:38 "İstanbul Birnokta" dergisinden şair Süleyman Çelik için özel program - Son Dakika
23:36 Polis aracına çarpan otomobil takla attı: 2'si polis, 4 yaralı - Son Dakika
23:34 Silivri'de iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
23:33 Almanya'da bir Türk'ün polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi protesto edildi - GELSENKİRCHEN - Son Dakika
23:33 Zelenski: iran tazminat ödeyecek ve sorumlular cezalandırılacak - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
22:26 Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 23:38:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye'de rejim İdlib'e saldırdı: 17 ölü, 52 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]