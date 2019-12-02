Son Dakika Haberleri: Suriye'de rejim İdlib'i vurdu: 14 ölü, 27 yaralı - 2 (EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİ)
Son Dakika Güncel Suriye'de rejim İdlib'i vurdu: 14 ölü, 27 yaralı - 2 (EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİ) - Son Dakika

Suriye'de rejim İdlib'i vurdu: 14 ölü, 27 yaralı - 2 (EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİ)

6 saat önce

Suriye'de rejim güçlerinin, İdlib kentine bağlı Serakib şehrinde düzenledikleri hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Suriye'de rejim İdlib'i vurdu: 14 ölü, 27 yaralı - 2 (EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİ), System.String[]

Suriye'de rejim güçlerinin, İdlib kentine bağlı Serakib şehrinde düzenledikleri hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

İdlib'e bağlı Serakib şehrinde, rejim güçleri ve Rus savaş uçaklarının iki pazar yeri ve sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yaptığı hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan yerel medya, son 48 saat içerisinde, İdlib'in çevresindeki kasaba ve köylerde, Heyet Tahrir el- Şam'ı (HTŞ) hedef alan yüzlerce hava saldırısı yapıldığı bilgisini paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saldırıya uğrayan bölgeye giden sağlık ekipleri

Sağlık ve kurtarma ekiplerinin enkazdan insanları çıkarması

Bölgedeki çalışma


Serakib, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:20 Kaynak: DHA
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