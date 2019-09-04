Suriye'de rejim kuvvetleri, motosikletli 2 kişiyi bombaladı
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Suriye'de rejim kuvvetleri, motosikletli 2 kişiyi bombaladıSuriye, (DHA)- Rejim kuvvetleri, İdlib'in güneyindeki bir köyde motosikletli 2 kişiyi bombaladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:44 Kaynak: DHA
Suriye'de rejim kuvvetleri, motosikletli 2 kişiyi bombaladı
Suriye, (DHA)- Rejim kuvvetleri, İdlib'in güneyindeki bir köyde motosikletli 2 kişiyi bombaladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
İdlib'in güneyinde yer alan Alteh köyünde, sokakları kameralarıyla görüntüleyen motosikletli 2 kişi, rejim kuvvetleri tarafından bombalandı. Motosikletliler kendi ölümlerini kaydederken, olayın zamanı hakkında bilgi verilmedi.
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