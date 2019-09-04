Son Dakika Haberleri: Suriye'de rejim kuvvetleri, motosikletli 2 kişiyi bombaladı
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Suriye'de rejim kuvvetleri, motosikletli 2 kişiyi bombaladı

1 saat önce

Rejim kuvvetleri, İdlib'in güneyindeki bir köyde motosikletli 2 kişiyi bombaladı.

Suriye'de rejim kuvvetleri, motosikletli 2 kişiyi bombaladı, System.String[]
Rejim kuvvetleri, İdlib'in güneyindeki bir köyde motosikletli 2 kişiyi bombaladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.


İdlib'in güneyinde yer alan Alteh köyünde, sokakları kameralarıyla görüntüleyen motosikletli 2 kişi, rejim kuvvetleri tarafından bombalandı. Motosikletliler kendi ölümlerini kaydederken, olayın zamanı hakkında bilgi verilmedi.


İdlib, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:00 Kaynak: DHA
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