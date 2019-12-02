Son Dakika Haberleri: Suriye'de rejim Serakib'i vurdu: 2 ölü, 15 yaralı
Son Dakika Güncel Suriye'de rejim Serakib'i vurdu: 2 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Suriye'de rejim Serakib'i vurdu: 2 ölü, 15 yaralı

6 saat önce

Suriye'de rejim güçlerinin, İdlib kentine bağlı Serakib şehrinde düzenledikleri hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Suriye'de rejim Serakib'i vurdu: 2 ölü, 15 yaralı, System.String[]

Suriye'de rejim güçlerinin, İdlib kentine bağlı Serakib şehrinde düzenledikleri hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

İdlib'e bağlı Serakib şehrinde, rejim güçlerinin ve Rus savaş uçaklarının hava saldırısı düzenledikleri duyuruldu. Bir pazar yerinin vurulduğu hava saldırısında, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Öte yandan yerel medya, son 48 saat içerisinde, İdlib'in çevresindeki kasaba ve köylerde, Heyet Tahrir el- Şam'ı (HTŞ) hedef alan yüzlerce hava saldırısı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Serakib şehrinden görüntü

-Yaralıların taşınması

-Hava saldırısının yapıldığı yerden detaylar


Serakib, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:11 Kaynak: DHA
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