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Suriye'de rejim serakib'i vurdu 2 ölü, 15 yaralı

6 saat önce

Suriye'de rejim Serakib'i vurdu 2 ölü, 15 yaralıSuriye, (DHA)- Suriye'de rejim güçlerinin, İdlib kentine bağlı Serakib şehrinde düzenledikleri hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Suriye'de rejim Serakib'i vurdu 2 ölü, 15 yaralı

Suriye, (DHA)- Suriye'de rejim güçlerinin, İdlib kentine bağlı Serakib şehrinde düzenledikleri hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

İdlib'e bağlı Serakib şehrinde, rejim güçlerinin ve Rus savaş uçaklarının hava saldırısı düzenledikleri duyuruldu. Bir pazar yerinin vurulduğu hava saldırısında, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Öte yandan yerel medya, son 48 saat içerisinde, İdlib'in çevresindeki kasaba ve köylerde, Heyet Tahrir el- Şam'ı (HTŞ) hedef alan yüzlerce hava saldırısı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Suriye'de rejim serakib'i vurdu 2 ölü, 15 yaralı

Serakib, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:19 Kaynak: DHA
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