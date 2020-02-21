Suriye'de rejim uçakları kmynas ve sermin kasabalarını bombalıyor - Son Dakika

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Suriye'de rejim uçakları kmynas ve sermin kasabalarını bombalıyor
6 saat önce
Suriye'de rejim uçakları Kmynas ve Sermin kasabalarını bombalıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:01 Kaynak: DHA
Suriye'de rejim uçakları Kmynas ve Sermin kasabalarını bombalıyor
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