Suriye'de rejim uçakları kmynas ve sermin kasabalarını bombalıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'de rejim uçakları kmynas ve sermin kasabalarını bombalıyor - Son Dakika

Suriye'de rejim uçakları kmynas ve sermin kasabalarını bombalıyor

6 saat önce

Suriye'de rejim uçakları Kmynas ve Sermin kasabalarını bombalıyor.

Suriye'de rejim uçakları Kmynas ve Sermin kasabalarını bombalıyor

Suriye'de rejim uçakları kmynas ve sermin kasabalarını bombalıyor

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:01 Kaynak: DHA
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