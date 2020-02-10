Suriye'de rejim uçaklarının bombardımanı Beyaz Baretliler'in kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'de rejim uçaklarının bombardımanı Beyaz Baretliler'in kamerasında - Son Dakika

Suriye'de rejim uçaklarının bombardımanı Beyaz Baretliler'in kamerasında

6 saat önce

Suriye'de rejim uçakları İdlib'in Maarat Al-Naasan bölgesinde yine sivil yaşam alanlarını hedef aldı.

Suriye'de rejim uçaklarının bombardımanı Beyaz Baretliler'in kamerasında, System.String[]

Suriye'de rejim uçakları İdlib'in Maarat Al-Naasan bölgesinde yine sivil yaşam alanlarını hedef aldı. O anları ise bölgede arama kurtarma çalışması yapan Beyaz Baretliler görevlilerinin kaskındaki kamera kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yıkılan bölgeler

Görevlilerin görüntüleri

Bombalama anları


Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:01 Kaynak: DHA
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