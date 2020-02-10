Suriye'de rejim uçaklarının bombardımanı beyaz baretliler'in kamerasında - Son Dakika

Suriye'de rejim uçaklarının bombardımanı Beyaz Baretliler'in kamerasında

Suriye (DHA) - Suriye'de rejim uçakları İdlib'in Maarat Al-Naasan bölgesinde yine sivil yaşam alanlarını hedef aldı. O anları ise bölgede arama kurtarma çalışması yapan Beyaz Baretliler görevlilerinin kaskındaki kamera kaydetti.