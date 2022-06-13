Suriye'de rejim ve muhalifler, alıkonulan 5'er kişiyi eş zamanlı serbest bıraktı - Son Dakika
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Suriye'de rejim ve muhalifler, alıkonulan 5'er kişiyi eş zamanlı serbest bıraktı

13.06.2022 17:14

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler, alıkonulan 5'er kişiyi Astana süreci çerçevesinde eş zamanlı serbest bıraktı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler, alıkonulan 5'er kişiyi Astana süreci çerçevesinde eş zamanlı serbest bıraktı.

Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in (BM) katılımıyla kurulan "Zorla Alıkonulan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu" bünyesinde hazırlanan beşinci proje çerçevesinde, alıkonulan bazı kişiler serbest bırakıldı.

Çalışma grubu, 2 Temmuz 2021'de de cephe hattındaki Ebu Zindeyn bölgesinde 5'er kişiyi karşılıklı ve eş zamanlı salıvermişti.

Salıverme işlemi, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde, BM ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü temsilcilerinin kontrolünde uluslararası kurallara göre gerçekleşti.

Suriye'de rejim ve muhalifler, alıkonulan 5'er kişiyi eş zamanlı serbest bıraktı
Suriye'de rejim ve muhalifler, alıkonulan 5'er kişiyi eş zamanlı serbest bıraktı
Suriye'de rejim ve muhalifler, alıkonulan 5'er kişiyi eş zamanlı serbest bıraktı
Suriye'de rejim ve muhalifler, alıkonulan 5'er kişiyi eş zamanlı serbest bıraktı
Suriye'de rejim ve muhalifler, alıkonulan 5'er kişiyi eş zamanlı serbest bıraktı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de rejim ve muhalifler, alıkonulan 5'er kişiyi eş zamanlı serbest bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'de rejim ve muhalifler, alıkonulan 5'er kişiyi eş zamanlı serbest bıraktı - Son Dakika
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