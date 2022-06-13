Astana süreci kapsamında Türkiye , Rusya Federasyonu ve İran 'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler 'in (BM) katılımıyla kurulan "Zorla Alıkonulan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu" bünyesinde hazırlanan beşinci proje çerçevesinde, alıkonulan bazı kişiler serbest bırakıldı.

Camideki lokum ve çikolataları yedi, bir miktar para ile helallik notu bıraktı

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Suriye'de rejim ve muhalifler, alıkonulan 5'er kişiyi eş zamanlı serbest bıraktı - Son Dakika

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