Suriye'de rejim yine İdlib'i vurdu - Son Dakika

Suriye'de rejim ordusu ve Rus uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor. Saldırılar ise binlerce Suriyeliyi göçe zorluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kuala Lumpur Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 50 bin Suriyelinin Türkiye'ye doğru hareket ettiğini belirterek, dünyanın dikkatini bu bölgede yaşanan drama çekmeye çalışmıştı.

Suriye'de sağlık ve kurtarma hizmeti veren Beyaz Baretliler haraketi üyeleri ise sosyal medya hesaplarından, göçe dair konvoy görüntüleri yayınladıktan sonra İdlib'in güneyinde bulunan Khan el-Sabil bölgesine yöneldi. Rejim güçleri ve Rus uçaklarının vurduğu köydeki yaralılara müdahale eden ekipler o anları yine sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Beyaz Baretliler 3 sivilin yaralandığı hava saldırıları sırasında, bulunduğu bölgeden göç eden bir ailenin içinde bulunduğu kamyonetin de devrildiğini belirterek fotoğraflar yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Göç edenlerin görüntüleri

Devrilmiş olan bir kamyonet ve savrulan eşyalar/ fotoğraf

Yaralılara müdahale (yaralı görüntüleri mozaiklendi)