Son Dakika Haberleri: Suriye'de Rejimin Alıkoyduğu Kadınlar Serbest Bırakılsın"

Suriye'de Rejimin Alıkoyduğu Kadınlar Serbest Bırakılsın"

1 saat önce

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin hapishanelerinde alıkonulan kadınların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Suriye'de Rejimin Alıkoyduğu Kadınlar Serbest Bırakılsın
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin hapishanelerinde alıkonulan kadınların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

SNHR, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Suriye'deki kadınların hak ihlallerine uğramaya devam ettiğini belirtti.

Mesajda, Mart 2011'den bu yana ülkede 7 bin 721 kadının Esed rejimi tarafından halen alıkonulduğu aktarıldı.

Kadınların rejim cezaevlerinde işkencelere maruz kaldığının hatırlatıldığı raporda, alıkonulanların serbest bırakılması istendi.

Raporda, Birleşmiş Milletlerin Suriyeli kadın haklarını savunacak ve onları saldırılardan koruyacak "bağlayıcı" kararlar alması gerektiği vurgulandı.

Muhalif kaynaklara göre, Suriye'de rejimin cezaevlerinde en az 500 bin kişi alıkonuluyor. Tespit edilebilen 13 bin 500'den fazla kadın, rejimin zindanlarında işkence gördü ya da tecavüze uğradı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:32 Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım İşçisi Çift Cinayetinde 8 Suriyeli Gözaltında: Ceset Fotoğraflarını Aileye Göndermiş Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air'in Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı

Son Dakika! Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor Volkswagen, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:48:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'de Rejimin Alıkoyduğu Kadınlar Serbest Bırakılsın"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]