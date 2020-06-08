Suriye'de rejimin kontrolündeki Dürzi bölgesinde ekonomik kriz protesto ediliyor - Son Dakika

Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Dürzi ağırlıklı nüfusa sahip Süveyda ilinde, ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi.

İç savaşta çatışmaların en az görüldüğü kentteki yüzlerce kişi, ülkede kötü giden ekonomik koşullar nedeniyle Esed rejimini protesto etmek amacıyla Mişnaka Kavşağı ve belediye meydanında toplandı.

Hayat pahalılığı, Suriye Lirasının (SL) dolar karşısında hızla değer kaybetmesi ve alım gücünün oldukça azalmasına tepki gösteren protestocular, "Suriye özgürdür, özgür kalacak", "Esed rejimi yıkılsın", "Ey İdlib, ölene kadar seninleyiz", "Suriye bizimdir, Esed ailesinin değil" ve "Rusya ve İran dışarı çıksın" şeklinde slogan attı.

SL'nin dolar karşısındaki kaybı hızla artıyor

Suriye'de 1 Ocak 2020'de 1 dolar yaklaşık 900 SL'ye karşılık gelirken, 18 Mayıs'ta 2000, bugün ise 3 bin SL'ye kadar ulaştı.

SL'nin yalnızca son 3 haftada dolar karşısında kaybı yüzde 50'yi, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 5 bin 900'u buldu.

Suriye Lirası'nın erimesi, piyasada temel tüketim maddeleri başta olmak üzere tüm ürünlere yansıdı. Alım gücü iyice düşen halkın sıkıntıları artarak devam ediyor.