Suriye'de, rejimin saldırılarından kaçış sürüyor - Son Dakika
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Suriye'de, rejimin saldırılarından kaçış sürüyor

6 saat önce

SURİYE'deki iç savaş ve Esad rejimi ile destek veren grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile kırsalına yönelik saldırıları nedeniyle güvenli bölgelere göç edenlerin sayısı, son 5 günde gelen yaklaşık 100 bin kişi ile birlikte 800 bine yaklaştı.

Suriye'de, rejimin saldırılarından kaçış sürüyor, System.String[]

SURİYE'deki iç savaş ve Esad rejimi ile destek veren grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile kırsalına yönelik saldırıları nedeniyle güvenli bölgelere göç edenlerin sayısı, son 5 günde gelen yaklaşık 100 bin kişi ile birlikte 800 bine yaklaştı.

Suriye'deki çatışma ve bombardımanda, az da olsa yanlarına aldıkları eşyalarla Türkiye sınırı yakınlarındaki güvenli bölgelere gelenler, çadır kuracak ve kamp yapacak yer bulamadıkları için daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terörden temizlenen Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine ya da yakınlarına göç ediyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan Halep kentinin batısı ve güneyinden, İdlib kent merkezinden ve Eriha, Cebel Zaviye ile Serakip ilçelerinden göç etmek zorunda kalanların sayısı her geçen gün artıyor.

GÖÇ EDENLERİN SAYAISI 800 BİNE DAYANDI

Saldırılar nedeniyle göç edenlerin sayısı son 5 günde 100 bin kişiye ulaştı. Kasım ayından bu yana evleri ile arazilerini bırakarak göç edenlerin sayısı ise 800 bine yaklaştı.

Göç edenlerin yolculukları ise çok zorlu geçiyor. Kamyonet kasalarında, soğuk hava ve yağış altında göç edenler ile özellikle çocukların yorgun olduğu gözlendi.


Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
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