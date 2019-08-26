Son Dakika Haberleri: Suriye'de rejimin saldırısından kaçanların sayısı 1 milyona ulaştı
Son Dakika Güncel Haber

Suriye'de rejimin saldırısından kaçanların sayısı 1 milyona ulaştı

22 dakika önce

SURİYE'de rejimin İdlib kenti güneyinde sivillere yönelik saldırısı devam ederken, Soçi'deki Astana görüşmelerinden bu yana bölgeden kaçan ve Türkiye sınırına yakın yerlerdeki kamplara gelen sivillerin sayısının 1 milyona ulaştığı belirtildi.

Suriye'de rejimin saldırısından kaçanların sayısı 1 milyona ulaştı, System.String[]
SURİYE'de rejimin İdlib kenti güneyinde sivillere yönelik saldırısı devam ederken, Soçi'deki Astana görüşmelerinden bu yana bölgeden kaçan ve Türkiye sınırına yakın yerlerdeki kamplara gelen sivillerin sayısının 1 milyona ulaştığı belirtildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Türkiye sınırına yakın kamplara gelen sivillere acil gıda paketleri dağıttıklarını söyledi.
Suriye'de rejime ait uçaklar tarafından İdlib kentinin güney kırsalındaki bölgelerdeki saldırılar ve çıkan çatışmalar nedeniyle buldukları çeşitli araçlarla Türkiye sınırına doğru göç eden sivillerin sayısı her geçe gün artıyor. Gelenlere de İHH tarafından yol boyunca acil yardım paketleri dağıtıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'nin İdlib ilindeki saldırı ve çatışmalardan kaçan ailelere yönelik insani yardım çalışması yürüttüklerini söyledi. Göç yolculuğundaki ailelerin temel ihtiyaç malzemelerinden dahi yoksun olduğunu belirten Tosun, "Türkiye sınırına yakın İdlib'in Sarmada ilçesi civarında gelen aileleri karşılayarak acil gıda paketleri veriyoruz. Temel yaşam malzemelerini dahi yanlarında getiremeyen sivillerin altyapı ve kaynak sorunu olmayan kamplara yerleştirilmeleri gerekiyor. Şu anda bölgedeki kamplarda çok sayıda mülteci barındığı için yenilerinin kurulması gerekiyor" dedi.
Türkiye sınırına yakan bölgelere gelen ailelere acil yardım paketleri dağıttıklarını belirten Tosun, saldırıların devam etmesi durumunda göçün daha da hızlanacağını vurgulayarak şunları söyledi;
"Göç yolunda bulunan ailelere içerisinde kuru bakliyat, sıvı yağ, kahvaltılık ürünler, ekmek, temiz içme suyu, konserve, hazır çorba ve hurmanın bulunduğu acil yardım paketleri dağıttık. Soçi'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana İdlib'de yerinden edilen kişi sayısı 1 milyona ulaştı. Eğer saldırılar sona ermezse sayı daha da artacak."


Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar evlerini terk etti
"Eşimi namus için öldürdüm" diyen caninin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı Son başvuru tarihi 2 Eylül! TÜBİTAK'a 13 personel alınacak Eski milli atlet Gül Çıray Akbaş vefat etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 11:20:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'de rejimin saldırısından kaçanların sayısı 1 milyona ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]