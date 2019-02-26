Son Dakika Haberleri: Suriye'de Roketli Saldırı: 2 Ölü

Suriye'de Roketli Saldırı: 2 Ölü

13 dakika önce

Esad rejiminin Suriye'nin Han Şeyhun kentine ağır silahlar ve füze ile saldırması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Suriye'de Roketli Saldırı: 2 Ölü, System.String[]
Esad rejiminin Suriye'nin Han Şeyhun kentine ağır silahlar ve füze ile saldırması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'nin Han Şeyhun kentine ağır silahlar ve füze ile saldırması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Saldırıda yaralananların birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden iki sivilin de kadın olduğu kaydedildi.

Saldırı sonrası sivil savunma ekiplerinin bölgeye geldiği ve yaralıların tedavisine başlandığı da belirtildi. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:40 Kaynak: İHA

Han Şeyhun, Suriye, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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