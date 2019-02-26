Suriye'de Roketli Saldırı: 2 Ölü
13 dakika önce
Esad rejiminin Suriye'nin Han Şeyhun kentine ağır silahlar ve füze ile saldırması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
Esad rejiminin Suriye
'nin Han Şeyhun
kentine ağır silahlar ve füze ile saldırması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'nin Han Şeyhun kentine ağır silahlar ve füze ile saldırması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Saldırıda yaralananların birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden iki sivilin de kadın olduğu kaydedildi.
Saldırı sonrası sivil savunma ekiplerinin bölgeye geldiği ve yaralıların tedavisine başlandığı da belirtildi. - İDLİB
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:40 Kaynak: İHA
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